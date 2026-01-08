Bolsonaro pode reduzir quatro dias da pena a cada obra lidaArquivo / Pablo Porciuncula / AFP
Defesa pede ao STF assistência religiosa e Smart TV para Bolsonaro
Advogados sustentam que o atendimento seria individual, supervisionado e não traria interferência na rotina da unidade nem risco à segurança
Primeiro ciclone extratropical de 2026 deve atingir o Sul do País e provocar impactos em SP e outros Estados
Defesa Civil do Rio Grande do Sul aleta para o risco de chuva muito volumosa e ventania já nesta sexta-feira (9)
Casos de Síndrome Respiratória Grave estão em queda, diz InfoGripe
Análise abrange Semana Epidemiológica 53, encerrada em janeiro
Justiça determina que SUS forneça remédio para tratar de câncer raro
Milotano é indicado para pacientes com carcinoma adrenocortical
Governo Lula promete solução para evitar reajuste perto de zero para professor em ano eleitoral
Mecanismo de cálculo do piso salarial é questionado até pelo MEC
Tribunal amplia gastos e despesas saltam de R$ 228 milhões para R$ 532 milhões em cinco anos
O crescimento ocorreu sobretudo devido à expansão de gastos com pessoal, inativos e pensionistas
