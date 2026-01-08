Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforça apoio em garantir assistência à saúde dos venezuelanosRafael Nascimento/MS
Brasil anuncia doação de 100 toneladas de medicamentos à Venezuela
Ataque dos EUA destruiu maior centro de medicamentos do país
Prouni 2026: inscrições para o 1º semestre começam no dia 26
MEC publicou nesta quinta-feira o edital do programa
O que polícia vai fazer sobre investigação de jovem que se perdeu em trilha no Pico Paraná
Delegado fez diligências e análises das informações para avaliar se houve crime de omissão de socorro
Deputado propõe 'Lista da Vergonha' para expor dados de abusadores sexuais e feminicidas
Rafa Zimbaldi compreende que a crescente no número de mulheres vítimas destes crimes e a necessidade de proteger grupos vulneráveis justificam a criação do mecanismo
Defensoria vê 'erro grosseiro' e Justiça suspende concurso do MPU para analista de Direito
As questões indicadas com suspeita de irregularidade são as de nº 23 e 38 da prova objetiva (tipo 4) Azul para Analista do MPU-Direito
Alckmin: 1ª tarefa do programa para caminhões foi recuperar a produção para manter o emprego
Iniciativa pretende estimular a renovação sustentável da frota brasileira a partir de financiamentos com condições mais vantajosas
