Chuva foi mais intensa na Zona Leste de São PauloPaulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 08/01/2026 18:06

A cidade de São Paulo registra chuvas fortes durante a tarde desta quinta-feira, 8. Por volta das 15 horas houve precipitação intensa, na casa do 70mm, nas estações de medição nos municípios de Mogi das Cruzes, Poá, Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba. Houve temporais também nas regiões de Itaquera e Guaianazes, que são bairros da Zona Leste da capital.



Por volta das 16h toda a capital estava em estado de atenção para alagamentos, com alertas e chuvas intensas no centro da cidade, com cerca de 30mm de chuva, e nas áreas da zona sul mais próximas da região central. Os municípios de Santo André e São Bernardo também foram afetados.



O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da capital registrou transbordamento do Córrego Guaratiba, em Guaianazes, às 16h23, e do Córrego Três Pontes, às 15h40, no Itaim Paulista. Por volta das 17h, a chuva começou a ceder.



Queda de árvores

Segundo o CGE, a tempestade se originou no interior, de forma isolada, com potencial para queda de granizo, rajadas de vento, formação de alagamentos e queda de árvores. Também há registro de 11 pontos de alagamento na capital, dos quais dez intransitáveis.



O Corpo de Bombeiros disse que houve três desabamentos e quatro chamados por enchentes, todos sem vítimas. Segundo a Defesa Civil estadual, foram acionadas as sirenes de emergência para alagamentos em Ferraz de Vasconcelos, por conta do mau tempo.



"Caso a chuva persista ou o cenário se agrave, o Plano de Contingência Municipal poderá ser acionado, com a remoção preventiva de famílias para locais seguros", informou o órgão.