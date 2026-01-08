Filipe Martins Reprodução / Internet
Defesa pede que Moraes intime PGR sobre prisão preventiva de Filipe Martins
Martins foi condenado pelo STF, em 16 de dezembro, a 21 anos e seis meses de prisão por cinco crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado
Filha de Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, é encontrada morta
Corpo de Heloisa de Carvalho Martin estava na casa dela, em Atibaia
'Lula não quer paz', diz Flávio Bolsonaro após veto ao PL da Dosimetria
PL da Dosimetria altera critérios de fixação de penas e pode reduzir condenações do STF relacionadas à tentativa de golpe de Estado
Operação que combate falsificação de bebidas prende duas pessoas em SP
Polícia cumpriu três mandados de busca e apreensão em uma adega
Lewandowski apresenta carta de demissão a Lula e reforça 'limitações políticas e orçamentárias'
Não há uma definição, até o momento, sobre quem vai assumir o Ministério da Justiça em seu lugar
Defesa de Bolsonaro pede a Moraes que ex-presidente possa reduzir pena com leitura de livros
Benefício está previsto na Lei de Execução Penal e é regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça
