Fachin quer agendar para até o fim do ano o retorno ao plenário os debates sobre a tese do marco temporalSTF / Rosinei Coutinho
Fachin apoia memória do 8 de Janeiro para evitar novos atos e defende ações de Moraes
Presidente do STF ainda afirmou que não se pode confundir 'firmeza' com 'jactância'
Filhos de Bolsonaro criticam Moraes após anulação de sindicância do CFM: 'Negacionista'
STF anulou investigação sobre atendimento médico ao ex-presidente preso
Lewandowski diz que crimes contra o Estado são impassíveis de anistia
Declaração foi dada em ato que marca os 3 anos do 8 de janeiro
Avião de pequeno porte cai em lavoura de cana-de-açúcar e pega fogo no interior de SP
Piloto foi resgatado por equipe da Defesa Civil e levado para hospital
Anvisa apreende lote falsificado de Mounjaro e recolhe remédios por embalagens trocadas
Agência também suspendeu a comercialização de outros quatro medicamentos
Rui Costa sobre Lulinha e INSS: Lula é muito claro que qualquer cidadão pode ser investigado
Ministro afirmou que o presidente defende a transparência na apuração das fraudes
