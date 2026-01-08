A aeronave bateu em árvores antes de cair perto de uma estrada municipalDefesa Civil/Divulgação
Avião de pequeno porte cai em lavoura de cana-de-açúcar e pega fogo no interior de SP
Piloto foi resgatado por equipe da Defesa Civil e levado para hospital
Anvisa apreende lote falsificado de Mounjaro e recolhe remédios por embalagens trocadas
Agência também suspendeu a comercialização de outros quatro medicamentos
Rui Costa sobre Lulinha e INSS: Lula é muito claro que qualquer cidadão pode ser investigado
Ministro afirmou que o presidente defende a transparência na apuração das fraudes
Crianças desaparecem após saírem para brincar no Maranhão
Duas das três que sumiram ainda estão sendo procuradas
Caso Master: TCU suspende inspeção no BC monocrática e leva caso a plenário
Decisão atende pedido da própria autarquia
PL da Dosimetria: Vou trabalhar no Congresso para derrubar o veto de Lula, diz Paulinho
Deputado afirma que o projeto foi 'construído com diálogo e responsabilidade' e que consiste em um 'recado para o mundo' pela busca de estabilidade institucional
