Deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) Divulgação / Câmara dos Deputados
PL da Dosimetria: Vou trabalhar no Congresso para derrubar o veto de Lula, diz Paulinho
Deputado afirma que o projeto foi 'construído com diálogo e responsabilidade' e que consiste em um 'recado para o mundo' pela busca de estabilidade institucional
Mega-Sena não tem ganhador; prêmio vai a R$ 13,5 milhões
Dezenas sorteadas foram: 19 - 28 - 36 - 37 - 48 - 52
Defesa pede ao STF assistência religiosa e Smart TV para Bolsonaro
Advogados sustentam que o atendimento seria individual, supervisionado e não traria interferência na rotina da unidade nem risco à segurança
Primeiro ciclone extratropical de 2026 deve atingir o Sul do País e provocar impactos em SP e outros Estados
Defesa Civil do Rio Grande do Sul aleta para o risco de chuva muito volumosa e ventania já nesta sexta-feira (9)
Casos de Síndrome Respiratória Grave estão em queda, diz InfoGripe
Análise abrange Semana Epidemiológica 53, encerrada em janeiro
Justiça determina que SUS forneça remédio para tratar de câncer raro
Milotano é indicado para pacientes com carcinoma adrenocortical
Governo Lula promete solução para evitar reajuste perto de zero para professor em ano eleitoral
Mecanismo de cálculo do piso salarial é questionado até pelo MEC
