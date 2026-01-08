Vendaval, que chegou a 98 km/h, é efeito de um ciclone extratropical formado no sul do País - Divulgação

Publicado 08/01/2026 22:24 | Atualizado 08/01/2026 22:26

O primeiro ciclone extratropical de 2026 deve atingir o Sul do Brasil e provocar chuva forte e ventania em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Segundo a Climatempo, o processo de formação do ciclone vai gerar uma grande quantidade de nuvens cumulonimbus, que se espalham sobre a região especialmente no fim de semana, 10 e 11 de janeiro, causando chuva volumosa em poucas horas, muitos raios e fortes rajadas de ventos. Há risco também de granizo.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul aleta para o risco de chuva muito volumosa e ventania já nesta sexta-feira, 9, para áreas no Centro e Oeste gaúcho. Nestas regiões, pode chover em torno de 100 mm em apenas 6 horas e as rajadas de vento podem alcançar velocidades entre 80 km/h e 100 km/h. No sábado, 10 de janeiro, quase todo o Rio Grande do Sul ainda estará sujeito a temporais

O Mato Grosso do Sul e São Paulo terão pancadas de chuva moderadas a fortes nesta sexta-feira e no sábado. No domingo, o deslocamento da frente fria aumenta a chuva em todo o Mato Grosso do Sul e também em áreas do oeste e sul de São Paulo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta amarelo para tempestades para as cidades de Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araçatuba, Piracicaba, Presidente Prudente e Araraquara. Além do Vale do Paraíba Paulista e região macro metropolitana.