PF investiga possível envolvimento de Lulinha no esquema de fraudes no INSSReprodução de TV
Rui Costa sobre Lulinha e INSS: Lula é muito claro que qualquer cidadão pode ser investigado
Ministro afirmou que o presidente defende a transparência na apuração das fraudes
Crianças desaparecem após saírem para brincar no Maranhão
Duas das três que sumiram ainda estão sendo procuradas
Caso Master: TCU suspende inspeção no BC monocrática e leva caso a plenário
Decisão atende pedido da própria autarquia
PL da Dosimetria: Vou trabalhar no Congresso para derrubar o veto de Lula, diz Paulinho
Deputado afirma que o projeto foi 'construído com diálogo e responsabilidade' e que consiste em um 'recado para o mundo' pela busca de estabilidade institucional
Preço médio das passagens aéreas cai 20% em novembro
Redução do custo do querosene e concorrência são a causa, diz governo
Lula veta integralmente PL da Dosimetria durante evento em alusão aos três anos do 8 de Janeiro
Solenidade teve início por volta das 11h30, no Salão Nobre do Planalto
