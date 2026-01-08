Levantamento mostra que os bilhetes vendidos a menos de R$ 300 em 2025 correspondem a 28,2%Rovena Rosa / Agência Brasil
Preço médio das passagens aéreas cai 20% em novembro
Redução do custo do querosene e concorrência são a causa, diz governo
Lula veta integralmente PL da Dosimetria durante evento em alusão aos três anos do 8 de Janeiro
Solenidade teve início por volta das 11h30, no Salão Nobre do Planalto
Caso Master: PF analisa ataques coordenados ao BC para avaliar abertura de inquérito
Instituições e autoridades envolvidas com a liquidação do banco de Daniel Vorcaro sofreram uma série de ofensas sociais nas redes pouco antes da virada do ano
Justiça manda rede social retirar vídeo de deputado do PL que associa PT ao narcotráfico
Decisão aponta que publicação 'ultrapassa o campo da crítica legítima'
Motociclista morre em acidente com caminhão em São Paulo
Ocorrência foi registrada na Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, próximo à Ponte Cidade Universitária
