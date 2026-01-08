Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) monitorou o trânsito na regiãoReprodução / TV Globo
Motociclista morre em acidente com caminhão em São Paulo
Ocorrência foi registrada na Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, próximo à Ponte Cidade Universitária
Governo Lula promove cerimônia em alusão aos três anos do 8 de Janeiro
Durante discurso, presidente afirmou que ato é uma 'exaltação do momento que estamos vivendo'
Caso Master: PF analisa ataques coordenados ao BC para avaliar abertura de inquérito
Instituições e autoridades envolvidas com a liquidação do banco de Daniel Vorcaro sofreram uma série de ofensas sociais nas redes pouco antes da virada do ano
Justiça manda rede social retirar vídeo de deputado do PL que associa PT ao narcotráfico
Decisão aponta que publicação 'ultrapassa o campo da crítica legítima'
Anvisa recolhe molho de tomate suspeito de conter pedaços de vidro; saiba qual
Lote teve comercialização, distribuição e consumo suspensos
