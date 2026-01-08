Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) monitorou o trânsito na região - Reprodução / TV Globo

Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) monitorou o trânsito na regiãoReprodução / TV Globo

Publicado 08/01/2026 10:45 | Atualizado 08/01/2026 12:29

Um motociclista, de 55 anos, morreu após acidente entre moto e caminhão VUC na Marginal Pinheiros na manhã desta quinta-feira, 8. A colisão foi registrada no sentido de Interlagos, nas proximidades da Ponte Cidade Universitária.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a morte foi confirmada no local do acidente. A ocorrência ocupou duas faixas da direita, com policiamento no local.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) monitorou o trânsito na região.