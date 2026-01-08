Acidente aconteceu em um trecho de Paraipaba, no distrito Setor D2 - Reprodução/ redes sociais

Publicado 08/01/2026 11:05

Um ônibus de turismo tombou e os passageiros ficaram feridos na manhã desta quinta-feira (8), em uma rodovia do Ceará. Segundo a empresa Planetatur Viagens, responsável pelo passeio, não houve mortos.

O acidente aconteceu em um trecho de Paraipaba, no distrito Setor D2, após o motorista perder o controle do veículo. Objetos pessoais, como malas e roupas, estavam espalhadas pelo chão.

O ônibus transportava cerca de 40 pessoas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que atendeu seis vítimas. Quatro foram levadas para o Hospital de Paraipaba e duas para o Hospital de São Gonçalo do Amarante.