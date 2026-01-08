Acidente aconteceu em um trecho de Paraipaba, no distrito Setor D2Reprodução/ redes sociais
Ônibus tomba e deixa passageiros feridos no Ceará
Veículo transportava cerca de 40 pessoas
Motociclista morre em acidente com caminhão na Marginal Pinheiros
Ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira, no sentido Interlagos, próximo à Ponte Cidade Universitária, e interditou duas faixas da via
Anvisa recolhe molho de tomate suspeito de conter pedaços de vidro; saiba qual
Lote teve comercialização, distribuição e consumo suspensos
Oito a cada dez brasileiros acreditam que 2026 será melhor que 2025, aponta pesquisa
Cerca de 61% dos entrevistados do Brasil disseram que o ano passado foi ruim para todos
Dono da Outsider Tours, que vendeu pacotes para final da Libertadores, é preso por estelionato
Suspeita é que Fernando Sampaio comercializou viagens para decisão entre Flamengo e Palmeiras em Lima, no entanto, não teria entregue aos clientes
Homem morre durante incêndio em quarto de motel em SP
Local precisou ser isolado para a realização da perícia; chamas levaram cerca de uma hora para serem totalmente controladas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.