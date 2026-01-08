As buscas pelos desaparecidos chega ao quinto dia - Divulgação/ Prefeitura de Bacabal

As buscas pelos desaparecidos chega ao quinto dia Divulgação/ Prefeitura de Bacabal

Publicado 08/01/2026 13:57

Três crianças de 8, 6 e 4 anos desapareceram após saírem para brincar no Quilombo de São Sebastião dos Pretos, no Maranhão. O caso aconteceu no último domingo (4). Nesta quarta-feira (7), um menino de 8 anos foi encontrado com vida, segundo o governador do estado, Carlos Brandão (sem partido).

Ele foi localizado em uma estrada no povoado de Santa Rosa, próximo ao local onde havia desaparecido. O menino foi levado ao Hospital Geral de Bacabal para exames. Uma menina, de 5 anos, e uma menino, de 4 anos, ainda não foram encontrados.



As operações de busca são coordenadas pela Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Os agentes utilizam cães farejadores, helicópteros e um efetivo por terra na região.



O prefeito de Bacabal, Roberto Costa, diz que as equipes de buscas estão concentradas no local onde o menino foi localizado.

Homem foi preso, mas polícia descartou ligação direta

Durante as buscas, um homem foi detido no fim da tarde de terça-feira (6). Segundo a Polícia Civil, ele é companheiro da avó de uma das crianças, mas a prisão não está relacionada diretamente ao desaparecimento.



O suspeito foi preso em cumprimento a um mandado por tentativa de estupro contra uma adolescente de 16 anos, denunciada no dia 1º de janeiro.



Na residência dele, policiais encontraram uma peça de roupa suja e três cruzes, que foram recolhidas para análise. A polícia investiga a origem dos objetos. O homem nega qualquer envolvimento com o caso das crianças.



*Com informações do Estadão Conteúdo