Decisão atende a um pedido do próprio Banco CentralRafa Neddermeyer/Agência Brasil
Caso Master: TCU suspende inspeção no BC monocrática e leva caso a plenário
Decisão atende pedido da própria autarquia
Caso Master: TCU suspende inspeção no BC monocrática e leva caso a plenário
Decisão atende pedido da própria autarquia
PL da Dosimetria: Vou trabalhar no Congresso para derrubar o veto de Lula, diz Paulinho
Deputado afirma que o projeto foi 'construído com diálogo e responsabilidade' e que consiste em um 'recado para o mundo' pela busca de estabilidade institucional
Preço médio das passagens aéreas cai 20% em novembro
Redução do custo do querosene e concorrência são a causa, diz governo
Lula veta integralmente PL da Dosimetria durante evento em alusão aos três anos do 8 de Janeiro
Solenidade teve início por volta das 11h30, no Salão Nobre do Planalto
Caso Master: PF analisa ataques coordenados ao BC para avaliar abertura de inquérito
Instituições e autoridades envolvidas com a liquidação do banco de Daniel Vorcaro sofreram uma série de ofensas sociais nas redes pouco antes da virada do ano
Justiça manda rede social retirar vídeo de deputado do PL que associa PT ao narcotráfico
Decisão aponta que publicação 'ultrapassa o campo da crítica legítima'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.