O detalhamento foi assinado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo LewandowskiVinicius Loures / Câmara dos Deputados
Lewandowski apresenta carta de demissão a Lula e reforça 'limitações políticas e orçamentárias'
Não há uma definição, até o momento, sobre quem vai assumir o Ministério da Justiça em seu lugar
Defesa de Bolsonaro pede a Moraes que ex-presidente possa reduzir pena com leitura de livros
Benefício está previsto na Lei de Execução Penal e é regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça
Fachin apoia memória do 8 de Janeiro para evitar novos atos e defende ações de Moraes
Presidente do STF ainda afirmou que não se pode confundir 'firmeza' com 'jactância'
Filhos de Bolsonaro criticam Moraes após anulação de sindicância do CFM: 'Negacionista'
STF anulou investigação sobre atendimento médico ao ex-presidente preso
Lewandowski diz que crimes contra o Estado são impassíveis de anistia
Declaração foi dada em ato que marca os 3 anos do 8 de janeiro
Avião de pequeno porte cai em lavoura de cana-de-açúcar e pega fogo no interior de SP
Piloto foi resgatado por equipe da Defesa Civil e levado para hospital
