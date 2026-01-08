Busca faz parte da Operação Poison Source (fonte do veneno) que visa combater a falsificação de bebidasGoverno de São Paulo / Divulgaçao
Chamada de Operação Poison Source (Fonte do Veneno), ação cumpriu três mandados de busca e apreensão em uma adega e um sítio onde funcionava uma indústria clandestina de bebidas alcoólicas falsificadas em Rio Claro.
Durante essas buscas, um homem de 29 anos e uma mulher de 26 anos foram presos em flagrante por crimes contra a saúde pública e relações de consumo e contra a propriedade material e industrial. Segundo os investigadores, ambos seriam responsáveis pela fabricação clandestina de bebidas.
A operação apreendeu dois veículos e uma moto usados nas entregas, além de mercadorias e produtos diversos sem origem, que eram recebidos como forma de pagamento na venda das bebidas falsificadas. Também foram apreendidos R$ 72 mil em espécie, além de insumos e materiais utilizados nas falsificações.
Metanol
Só no estado de São Paulo, segundo dados da secretaria estadual, houve a confirmação de 51 casos de contaminação por metanol, com 11 óbitos. Atualmente, quatro óbitos continuam sob investigação: um caso em Guariba, outro em São José dos Campos e dois casos em Cajamar.
A secretaria também estava investigando o caso de uma adolescente de 15 anos que morreu após ter ingerido bebidas alcoólicas no final do ano passado. No entanto, a contaminação por metanol foi descartada pela pasta, que não forneceu mais detalhes sobre a causa da morte.
O metanol é uma substância líquida, inflamável e incolor. É amplamente utilizado como solvente, na fabricação de combustíveis, plásticos, tintas e medicamentos. Tem grande potencial de intoxicação, e quando consumido pode levar à morte mesmo em doses pequenas.
