O que polícia vai fazer sobre investigação de jovem que se perdeu em trilha no Pico Paraná
Delegado fez diligências e análises das informações para avaliar se houve crime de omissão de socorro
Deputado propõe 'Lista da Vergonha' para expor dados de abusadores sexuais e feminicidas
Rafa Zimbaldi compreende que a crescente no número de mulheres vítimas destes crimes e a necessidade de proteger grupos vulneráveis justificam a criação do mecanismo
Defensoria vê 'erro grosseiro' e Justiça suspende concurso do MPU para analista de Direito
As questões indicadas com suspeita de irregularidade são as de nº 23 e 38 da prova objetiva (tipo 4) Azul para Analista do MPU-Direito
Alckmin: 1ª tarefa do programa para caminhões foi recuperar a produção para manter o emprego
Iniciativa pretende estimular a renovação sustentável da frota brasileira a partir de financiamentos com condições mais vantajosas
Chuvas fortes causam novas enchentes na Grande São Paulo
Cidade está em clima de atenção para alagamentos
Filha de Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, é encontrada morta
Corpo de Heloisa de Carvalho Martin estava na casa dela, em Atibaia
