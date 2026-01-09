Menina chegou a ser transferida para o Hospital Regional de Governador Valadares, mas não resistiu - Reprodução / Google Street View

Publicado 09/01/2026 08:44

Uma criança, de 3 anos, morreu afogada em uma piscina após entrar na casa de um vizinho sem que os responsáveis percebessem, em Mathias Lobato, na Região do Vale do Rio Doce, Minas Gerais. A menina teria passado pelo portão da garagem, que estava entreaberto.

A menina foi encontrada pelo proprietário da casa, que prestou os primeiros socorros junto à companheira. Em seguida, eles chamaram os pais da vítima. O caso ocorreu nesta quarta-feira (7). As informações são do "Estado de Minas".

O grupo levou a criança ao posto de saúde do município, onde os médicos constataram que seu estado de saúde era grave. Ela chegou a ser transferida para o Hospital Regional de Governador Valadares, mas não resistiu e faleceu ao dar entrada na unidade.