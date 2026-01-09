Menina chegou a ser transferida para o Hospital Regional de Governador Valadares, mas não resistiuReprodução / Google Street View
Criança de 3 anos morre afogada em piscina após entrar em casa de vizinho em MG
Menina teria passado pelo portão da garagem entreaberto; proprietários da casa prestaram os primeiros socorros
Morre o jornalista Conrado Corsalette, aos 47 anos
Cofundador do site Nexo, ele teve passagens por Estadão, Folha de S. Paulo e Poder360
Gêmeos siameses recém-nascidos morrem após cirurgia de separação em Goiás
Bebês eram unidos pelo tórax, abdômen e bacia, uma condição considerada rara e de alta complexidade
Funcionário de asilo é preso acusado de estuprar idosa com Alzheimer em SP
Caso segue sob investigação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Marília
Vídeo: Ato pelo 8 de janeiro na USP termina em confusão e agressões com ex-deputado bolsonarista
Vereador Rubinho Nunes também está envolvido no episódio
Mega-Sena não tem ganhador; prêmio vai a R$ 13,5 milhões
Dezenas sorteadas foram: 19 - 28 - 36 - 37 - 48 - 52
