Conrado Corsalette será velado no Cemitério da ConsolaçãoReprodução / Instagram

Publicado 09/01/2026 08:37 | Atualizado 09/01/2026 09:43

O jornalista Conrado Corsalette, cofundador do site Nexo e com passagens por Estadão, Folha de S. Paulo e Poder360, morreu na madrugada desta quinta-feira (8), aos 47 anos. O velório será nesta sexta-feira (9), no Cemitério da Consolação, Zona Central de São Paulo, das 13h às 17h. A causa da morte não foi revelada.

O irmão dele, Caio Corsalette, destacou as suas qualidades e ressaltou que todos os seus conhecidos estão "consternados". "A partida do Conrado deixa a família e os tantos amigos que ele colecionou pela vida consternados. O que posso dizer é que o Conrado era, com excelência, um vanguardista. Um cara ético, justo e generoso. Foi assim no jornalismo, na música e na vida. Sempre buscou o extraordinário. Sentiremos muito a sua falta", disse, em comunicado divulgado pelo Poder360.

Formado pela Faculdade Cásper Líbero em 1999, ele começou sua trajetória como Repórter no Agora São Paulo, do Grupo Folha. Também atuou como editor de Política do Estadão e editor adjunto de Cotidiano da Folha de S.Paulo.

Conrado foi cofundador e editor-chefe do Nexo Jornal. Ele estava trabalhando como secretário de Redação Adjunto na Sucursal de São Paulo do Poder360, jornal onde completaria um ano no próximo mês de fevereiro.

O escritor Fabrício Corsaletti, primo de Conrado, aponta que ele era uma das pessoas "mais generosas e justas" que já conheceu. "Um amigo muito alegre, cativante, entusiasmado com a vida e caristmático. Era um agregador de pessoas, queria ver as pessoas bem, estava sempre pensando nos amigos e tentando ajudar as pessoas. Um profissional com uma ética irrepreensível", declarou.

Conrado também escreveu o livro "Uma crise chamada Brasil: a quebra da Nova República e a erupção da extrema direita" (2023), publicado pela Fósforo Editora. Ele deixa duas filhas, de 11 e 13 anos.