Requerimento foi apresentado por Damares na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Requerimento foi apresentado por Damares na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos do SenadoFabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 09/01/2026 09:44

A senadora Damares Alves (Republicanos) pediu, nesta quinta-feira (8), uma vistoria institucional na cela em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está detido, na Superintendência da PF, em Brasília. Cabe ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do caso, decidir se atende ou não à solicitação.

O requerimento foi dirigido ao ministro Alexandre de Moraes e apresentado por Damares na condição de presidente da CDH (Comissão de Direitos Humanos) do Senado Federal. No texto, a senadora afirma que o objetivo é verificar as condições estruturais, sanitárias e assistenciais do local, em cumprimento ao dever constitucional de fiscalização do Poder Legislativo.

"Trata-se de pessoa idosa, com histórico recente de diversos procedimentos cirúrgicos e condição de saúde que demanda atenção especial, circunstâncias que, por si só, impõem maior cautela e acompanhamento institucional quanto às condições do local de custódia", afirmou a parlamentar.

Damares também citou precedentes. A parlamentar afirma que, em 2018, durante a prisão do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, parlamentares e a Comissão de Direitos Humanos do Senado realizaram diligência semelhante, com autorização da Justiça.

"Em 2018, quando, durante a custódia do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas dependências da Polícia Federal em Curitiba, parlamentares e a própria Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal realizaram diligência oficial para averiguar as condições de prisão, com autorização judicial e institucional, em estrita observância ao princípio da isonomia e à proteção dos direitos humanos", afirma.

A parlamentar também encaminhou um ofício ao superintendente regional da Polícia Federal, Alfredo Junqueira, formalizando o pedido.

Ex-presidente cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.