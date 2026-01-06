O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Sergio Lima/AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)Sergio Lima/AFP

Publicado 06/01/2026 11:45

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou, nesta terça-feira (6), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve uma crise, caiu enquanto dormia e bateu a cabeça em um móvel em sua cela na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília. De acodo com o cirurgião Claudio Birolini, Bolsonaro teve um traumatismo cranioencefálico (TCE) leve e passará por exames para avaliação do quadro.

Segundo Michelle, o ex-chefe do Executivo "não está bem" e só teria recebido atendimento quando ela chegou para visitar o marido, por volta das 9h desta terça.

"Meu amor não está bem. Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel. Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para a minha visita. Estou com o médico aguardando o delegado para saber como foram os primeiros socorros. Só Deus", publicou nas redes sociais.

"Em vista da situação em que ele se encontra, quedas com traumatismos são uma de nossas maiores preocupações. Já havíamos alertado sobre esse risco, afirmou o médico Claudio Birolini.

O cardiologista Brasil Ramos Caiado também foi acionado na unidade da PF para realizar avaliação clínica do ex-presidente.

Um traumatismo cranioencefálico leve é uma lesão cerebral temporária após um impacto na cabeça, sem danos estruturais graves, frequentemente chamada de concussão. O quadro, em geral, tem recuperação do estado mental normal em até 24h, mas exige atenção pois pode evoluir.

Por isso, Bolsonaro o médico particular do ex-presidente pediu para que ele seja encaminhado para o hospital DF Star, em Brasília, onde fará novos exames.

No início desta tarde, a PF divulgou uma nota na qual confirmou o atendimento médico após queda na madrugada.

"O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu atendimento médico após relatar à equipe de plantão que havia sofrido uma queda durante a madrugada. O médico da Polícia Federal constatou ferimentos leves", afirmou.

Ainda de acordo com a nota, o profissional "não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação".

O encaminhamento ao hospital depende de autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).

Já nas redes sociais, a ex-primeira-dama fez uma publicação afirmando que Bolsonaro foi levado para uma unidade hospitalar.

fotogaleria





O magistrado também destacou que, "diferentemente do alegado pela defesa", a condição de saúde de Bolsonaro não se agravou, mas sim houve um "quadro clínico de melhora dos desconfortos que estava sentindo, após a realização de novas cirurgias eletivas".



O ex-presidente foi internado no Hospital DF Star na véspera de Natal, com aval de Moraes, para passar, no dia seguinte, por sua oitava cirurgia desde 2018, quando sofreu o atentado a faca durante a campanha eleitoral. A intervenção cirúrgica visou a tratar de uma hérnia inguinal.



Bolsonaro também passou por uma série de procedimentos em seu nervo frênico, com o objetivo de amenizar suas crises recorrentes de soluços. O ex-presidente recebeu alta médica na última quinta-feira (1º) e deixou o Hospital DF Star pouco depois das 18h40. Antes da liberação, Moraes negou um novo pedido de prisão domiciliar humanitária a Bolsonaro. Ao avaliar a solicitação, o ministro considerou que a defesa não apresentou "fatos supervenientes que pudessem afastar" as razões para sua manutenção em regime fechado.O magistrado também destacou que, "diferentemente do alegado pela defesa", a condição de saúde de Bolsonaro não se agravou, mas sim houve um "quadro clínico de melhora dos desconfortos que estava sentindo, após a realização de novas cirurgias eletivas".O ex-presidente foi internado no Hospital DF Star na véspera de Natal, com aval de Moraes, para passar, no dia seguinte, por sua oitava cirurgia desde 2018, quando sofreu o atentado a faca durante a campanha eleitoral. A intervenção cirúrgica visou a tratar de uma hérnia inguinal.Bolsonaro também passou por uma série de procedimentos em seu nervo frênico, com o objetivo de amenizar suas crises recorrentes de soluços.



