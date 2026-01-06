Carlos Jordy (PL), conduz requerimento de CPMI sobre fraudes do Banco MasterVinicius Loures/Câmara dos Deputados
Requerimento de CPMI do Master já tem assinaturas de 198 deputados e 34 senadores
Congresso aguarda senador Davi Alcolumbre (União-AP) ler o documento para iniciar investigações dos casos de fraude atribuídos ao banco
Polícia Legislativa investiga ameaça de humorista a Nikolas Ferreira
Em sua conta no X, Santineli pediu que 'alguém desligasse' o parlamentar, em referência ao assassinato do influenciador trumpista Charlie Kirk
Justiça barra pagamento de R$ 217 bilhões do Auxílio Emergencial da pandemia
Advocacia-Geral da União compreende que o benefício não se adequa mais ao momento, e considera uma despesa desnecessária aos cofres públicos
Relatório da PF diz que Bolsonaro estava consciente após queda na cela
Documento foi solicitado por Moraes após pedido da defesa para que Bolsonaro fosse autorizado a realizar exames em um hospital particular
Ex-CEO da Hurb é preso no Ceará com documento falso e tornozeleira eletrônica descarregada
João Ricardo Rangel Mendes foi detido quando tentava embarcar no aeroporto de Jericoacoara
Laudo do IML aponta o que provocou mortes de mãe e filho em piscina de pousada em Maragogi
Os dois foram encontrados na piscina da pousada pelo companheiro da mulher no último domingo (4)
