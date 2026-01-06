Carlos Jordy (PL), conduz requerimento de CPMI sobre fraudes do Banco Master - Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

06/01/2026

O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) deve protocolar o requerimento de instauração de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar fraudes atribuídas ao Banco Master.

Segundo assessores, já foi alcançado o mínimo de assinaturas necessário para o protocolo. Interlocutores de Jordy dizem que 232 parlamentares - 198 deputados e 34 senadores - já assinaram o documento. A abertura da CPMI não é automática e só acontece quando o senador Davi Alcolumbre (União-AP) lê o requerimento em uma sessão do Congresso Nacional.

O requerimento registra que o objetivo da CPMI é a apuração "das fraudes financeiras atribuídas ao Banco Master, estimadas em mais de R$ 12,2 bilhões, bem como da tentativa de transferência desses passivos a instituições financeiras públicas ou de controle estatal, notadamente o Banco Regional de Brasília (BRB), além da eventual participação, omissão ou interferência de agentes públicos, autoridades regulatórias, membros de Poderes da República".

O documento lista também que o grupo deve apurar "eventuais conexões entre gestores privados, intermediários financeiros, agentes públicos e autoridades", citando especificamente contrato entre o banco liquidado e a mulher do ministro, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Também são mencionadas "interlocuções" entre Moraes e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e a viagem feita pelo ministro Dias Toffoli à Final da Copa Libertadores da América, em aeronave privada, junto do advogado Augusto Botelho

Jordy sustenta que, apesar das investigações criminais sobre o tema estarem em curso, elas não seriam "suficientes" para abarcar outras questões relacionadas ao caso: "responsabilidades políticas e institucionais, falhas sistêmicas de regulação e supervisão, impactos econômicos de alcance nacional, e a necessidade de aperfeiçoamento legislativo para prevenir a reincidência de fraudes".