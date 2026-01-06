Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)Pablo Porciuncula / AFP
Relatório da PF diz que Bolsonaro estava consciente após queda na cela
Documento foi solicitado por Moraes após pedido da defesa para que Bolsonaro fosse autorizado a realizar exames em um hospital particular
Ex-CEO da Hurb é preso no Ceará com documento falso e tornozeleira eletrônica descarregada
João Ricardo Rangel Mendes foi detido quando tentava embarcar no aeroporto de Jericoacoara
Laudo do IML aponta o que provocou mortes de mãe e filho em piscina de pousada em Maragogi
Os dois foram encontrados na piscina da pousada pelo companheiro da mulher no último domingo (4)
Brasileiros publicam maior estudo já feito sobre sequelas do zika
Pesquisa permitiu avançar na descrição da microcefalia
Petrobras confirma vazamento de fluido de perfuração a 175 km do AP
Companhia diz que não há dano ao meio ambiente e à população
Vou fazer de tudo para montar equipe econômica com autonomia, disse Flávio Bolsonaro
Senador afirmou que as pesquisas mostraram ao mercado financeiro a viabilidade eleitoral da pré-candidatura
