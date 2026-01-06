Flávio Bolsonaro disse que sua equipe econômica dará continuidade às propostas de Paulo GuedesEvaristo Sá/AFP
Vou fazer de tudo para montar equipe econômica com autonomia, disse Flávio Bolsonaro
Senador afirmou que as pesquisas mostraram ao mercado financeiro a viabilidade eleitoral da pré-candidatura
Vou fazer de tudo para montar equipe econômica com autonomia, disse Flávio Bolsonaro
Senador afirmou que as pesquisas mostraram ao mercado financeiro a viabilidade eleitoral da pré-candidatura
Moraes nega remoção imediata de Bolsonaro a hospital e avalia se exames podem ser na prisão
A queda do ex-presidente foi mencionada pela ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, mais cedo, em suas redes sociais
Denarium alerta para risco de colapso em Roraima com possível nova onda migratória da Venezuela
Em Roraima, os estrangeiros representam 12,84% da população, formada majoritariamente por venezuelanos
Influenciadores dizem ter recebido proposta para defender o Banco Master e difamar o BC
O Banco Central decretou no dia 18 de novembro do ano passado, a liquidação extrajudicial do Banco Master
Dia de Reis marca tradição centenária da cultura popular brasileira
Grupos de cantadores embalam homenagem aos três reis magos
Mulher amordaçada pula de carro em movimento para escapar de cárcere privado em MG
Vítima pediu ajuda em um posto de combustível
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.