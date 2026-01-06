O governador de Roraima, Antonio Denarium Marcelo Camargo/Agência Brasil
Denarium alerta para risco de colapso em Roraima com possível nova onda migratória da Venezuela
Em Roraima, os estrangeiros representam 12,84% da população, formada majoritariamente por venezuelanos
Influenciadores dizem ter recebido proposta para defender o Banco Master e difamar o BC
O Banco Central decretou no dia 18 de novembro do ano passado, a liquidação extrajudicial do Banco Master
Dia de Reis marca tradição centenária da cultura popular brasileira
Grupos de cantadores embalam homenagem aos três reis magos
Mulher amordaçada pula de carro em movimento para escapar de cárcere privado em MG
Vítima pediu ajuda em um posto de combustível
Flávio Bolsonaro diz ter recebido ameaças de morte: 'Medidas cabíveis serão adotadas'
Senador é pré-candidato à Presidência da República
Viatura capota e deixa PMs feridos em ocorrência de roubo de carga em SP
Ppoliciais prenderam um homem e libertaram três vítimas que estavam em poder dos criminosos durante a ação
