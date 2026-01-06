Viatura foi atingida na lateral e tombou após ser atingida por outro veículo - Reprodução/ redes sociais

Publicado 06/01/2026 14:14

Policiais militares de São Paulo ficaram feridos nesta terça-feira, 6, após a viatura em que estavam ter sido atingida por um outro veículo enquanto atendiam a uma ocorrência de roubo de carga com sequestro no bairro Ipiranga, na capital paulista.

A viatura do 46º BPM foi atingida na lateral e tombou após ser atingida por outro veículo na Avenida Nazaré, segundo a PM de São Paulo, mesmo com sinais sonoros e luminosos acionados. Segundo a PM, os policiais estão bem.

Os policiais militares envolvidos foram socorridos pela aeronave Águia-12 ao Hospital das Clínicas, "conduzidos conscientes e permanecem sob exames médicos, relatando apenas dores decorrentes do impacto."

A PM diz que os policiais prenderam um indivíduo e libertaram três vítimas que estavam em poder dos criminosos durante a ação. Uma carga de leite foi recuperada e um caminhão roubado foi apreendido.

As ocorrências foram registradas pela Polícia Militar no 16º Distrito Policial.