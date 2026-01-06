Professor João Emmanuel Moura, de 32 anos, foi encontrado morto no domingo (4) - Reprodução / Redes sociais

Publicado 06/01/2026 11:24

O professor João Emmanuel Moura, de 32 anos, foi encontrado morto no domingo (4), próximo a um ponto de ônibus em Sobradinho II, no Distrito Federal. O autor do crime, preso nesta segunda-feira (5), espancou a vítima com socos, chutes e pisoteios no rosto.

O corpo de João Emmanuel estava em uma área de mata ao lado de um ponto de ônibus, próxima à casa onde ele morava. A vítima apresentava sinais de violência na cabeça, inclusive na parte de trás, o que sugere que o ataque pegou o professor de surpresa. Ele é filho de George Moura (PSD), vice-prefeito de Isaías Coelho, no Piauí.

O responsável, preso em flagrante, confessou o crime aos policiais. Ele disse que estava na parada de ônibus aguardando uma carona quando discutiu com a vítima. Em seguida, ocorreu a agressão, e João Emmanuel foi deixado agonizando no local. Momentos depois ele teria entrado no carro do patrão e seguido para o serviço.

O patrão do agressor foi autuado pelo crime de favorecimento pessoal, por auxiliar o autor após o crime, mas foi liberado após assinar um termo de compromisso para comparecer à Justiça quando necessário. A perícia aconteceu no local.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O enterro tem previsão de acontecer nesta terça-feira (6). O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) como homicídio.