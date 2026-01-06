Professor João Emmanuel Moura, de 32 anos, foi encontrado morto no domingo (4)Reprodução / Redes sociais
Professor morre após ser espancado e abandonado próximo a ponto de ônibus no DF
Vítima é filho de George Moura (PSD), vice-prefeito de Isaías Coelho, no Piauí
Veja o que se sabe sobre turista morto após discussão em restaurante em Porto de Galinhas
A praia é a mesma onde ocorreu a agressão a casal que se negou a pagar um preço abusivo de aluguel de cadeiras
Com prisão de Maduro, Nunes afirma esperar que venezuelanos não voltem a migrar para SP
Apesar disso, prefeito ressaltou que a cidade seguirá acolhendo imigrantes caso haja necessidade
Ministério da Saúde vai monitorar cenário sanitário na fronteira com a Venezuela
Equipes enviadas a Roraima têm experiência em situações de tragédia
Passaporte de Eliza Samudio é encontrado em Portugal, diz consulado; entenda o caso
Documento da modelo assassinada em 2010 foi localizado em um apartamento
Inmet emite alerta amarelo para chuvas; veja locais
Previsão indica um padrão rotineiro do verão que deve trazer calor e pancadas isoladas nos próximos dias
