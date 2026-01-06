Investigação do caso concluiu que ela foi assassinada a mando do goleiro Bruno Fernandes - Montagem com fotos de Reprodução / Redes sociais

Publicado 06/01/2026 10:15 | Atualizado 06/01/2026 11:42

Um passaporte antigo da modelo Eliza Samudio, assassinada em 2010, foi encontrado em um imóvel em Portugal no fim do ano passado. O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa confirmou que recebeu o documento atribuído à vítima.

Um homem, não identificado, afirmou ter encontrado o passaporte de Eliza no fim de 2025, em uma estante. O caso foi revelado pelo "Portal LeoDias". Segundo informações, o documento teria sido deixado em um apartamento alugado em Portugal, entre livros em uma estante.

O imóvel é ocupado pelo homem, sua esposa e a filha do casal. A casa também é dividida com uma senhora e um homem jovem. Segundo o rapaz, os dois não são de sua família, mas alugam um espaço no apartamento.

"Quando encontrei o documento e vi de quem era, por se tratar de uma pessoa que foi um caso que teve grande repercussão no Brasil e no mundo inteiro, fiquei em choque; pela foto, eu já sabia de quem era, quem era a dona. (…) Lá estava, em cima de um livro, visível, esse documento", revelou.

O documento possui apenas uma marcação de entrada, datada de 5 de maio de 2007, três anos antes da morte de Eliza. Não há registro de data de saída, nem informações sobre como a modelo deixou o país ou o motivo de o passaporte ter sido deixado no local.

Consulado-Geral Brasileiro em Portugal

O Consulado-Geral Brasileiro em Portugal comentou o ocorrido. "O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa já fez uma comunicação oficial ao Itamaraty em Brasília informando que o passaporte foi encontrado e entregue ao consulado. Neste momento estamos aguardando instruções sobre quais são os próximos passos com relação ao documento."

"De nossa parte, como não se trata de matéria de competência do Consulado, não sei lhe informar sobre o que vai ocorrer a partir de agora. O consulado vai apenas receber instruções de Brasília e cumprir o que for determinado. Aproveito para também esclarecer que o consulado e a embaixada são dois postos independentes aqui em Lisboa, o consulado não é parte da embaixada."

Irmão se pronuncia

O irmão de Eliza Samudio, Arlie Moura, de 27 anos, afirmou ao jornal "O Tempo" que a descoberta "mexeu com o psicológico". Ele confirmou que o documento pertencia à irmã, mas afirmou que ainda há muitas dúvidas.

"Mas o passaporte é da Eliza. Agora é preciso investigar se ele foi perdido, se houve roubo, o que aconteceu em relação a isso", disse. "O motivo de ele estar guardado naquela casa e só agora ser divulgado também precisa ser apurado."

"Seria bom se realmente ela estivesse viva, mas temos que esperar para saber o que aconteceu, aguardar as autoridades darem esse veredito pra gente."

Relembre o caso



Eliza Samudio desapareceu em junho de 2010. A investigação do caso concluiu que ela foi assassinada a mando do goleiro Bruno Fernandes, então jogador do Flamengo, com ajuda de conhecidos e amigos dele. O corpo da vítima nunca foi encontrado.

Na época, ela havia entrado na Justiça para que ele reconhecesse a paternidade do filho que tiveram juntos. Testemunhas relataram que Eliza foi estrangulada, esquartejada e teve os restos jogados para cães rottweilers.

Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado e ocultação de cadáver. Ex-jogador está em liberdade condicional desde janeiro de 2023.