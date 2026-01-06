São esperados ventos intensos que podem chegar a 100 km/h - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 06/01/2026 10:09 | Atualizado 06/01/2026 10:09

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de chuva para vários outros estados do País. A previsão indica um padrão rotineiro do verão que deve trazer calor e pancadas isoladas nos próximos dias.



Áreas em Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pará, Tocantins, Piauí, Mato Grosso, Acre, Espírito Santo, Pernambuco, Rondônia, Maranhão, Amazonas, Rio de Janeiro e Distrito Federal também estão na lista de alerta amarelo, que é válido até a noite de quinta-feira, dia 8.



Outros pontos em Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Minas Gerais, Tocantins, Acre, Amazonas, Rondônia e Pará estão sob alerta vermelho do instituto, ou seja, quando há perigo de chuvas intensas. São esperadas precipitações 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm dia, além de ventos intensos que podem chegar a 100 km/h.

As manhãs em São Paulo ao longo da semana devem apresentar temperaturas mais amenas, com possibilidade de formação de névoa em áreas mais elevadas do Estado, o que pode reduzir pontualmente a visibilidade. Durante as tardes, o aumento do calor favorece a formação de pancadas de chuva isoladas, que podem ser acompanhadas por descargas elétricas e rajadas de vento, segundo a Defesa Civil do Estado.



Em situações de ventos fortes, a recomendação é evitar áreas arborizadas, estruturas metálicas e locais sujeitos a alagamentos, acompanhando sempre os alertas emitidos pelos canais oficiais.