São esperados ventos intensos que podem chegar a 100 km/hFoto: Douglas Smmithy
Áreas em Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pará, Tocantins, Piauí, Mato Grosso, Acre, Espírito Santo, Pernambuco, Rondônia, Maranhão, Amazonas, Rio de Janeiro e Distrito Federal também estão na lista de alerta amarelo, que é válido até a noite de quinta-feira, dia 8.
Outros pontos em Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Minas Gerais, Tocantins, Acre, Amazonas, Rondônia e Pará estão sob alerta vermelho do instituto, ou seja, quando há perigo de chuvas intensas. São esperadas precipitações 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm dia, além de ventos intensos que podem chegar a 100 km/h.
Em situações de ventos fortes, a recomendação é evitar áreas arborizadas, estruturas metálicas e locais sujeitos a alagamentos, acompanhando sempre os alertas emitidos pelos canais oficiais.
