General da reserva Luiz Eduardo Rocha PaivaReprodução/ internet
Trama golpista: Moraes revoga visita de general e manda apurar possível incitação ao crime
Militar já publicou artigo sobre 'ruptura institucional'
Vídeo! Incêndio em borracharia mobiliza bombeiros por mais de nove horas em SP
Fogo foi extinto por volta das 7h20 desta terça-feira (6)
Vídeo: Receita Federal apreende 30 kg de cocaína escondida em tanque de combustível em MS
Droga foi avaliada em mais de R$ 2,3 milhões
Líder do PT pede à PF investigação contra Nikolas e irmãos Bolsonaro por incitação golpista
Segundo Lindbergh Farias, eles teriam incentivado uma intervenção militar dos EUA no Brasil
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio de R$ 3,5 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Ganhador da Mega da Virada ainda não resgatou prêmio de bolão em Franco da Rocha
Uma das cotas vencedoras, que rende mais de R$ 10 milhões, segue sem ser reclamada; prazo para saque termina em 1º de abril
