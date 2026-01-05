Ganhador da Mega da Virada ainda não resgatou prêmio de bolão em Franco da Rocha - Agência Brasil

Ganhador da Mega da Virada ainda não resgatou prêmio de bolão em Franco da Rocha Agência Brasil

Publicado 05/01/2026 21:29 | Atualizado 05/01/2026 21:30

Um dos participantes do bolão vencedor da Mega da Virada 2025, registrado em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, ainda não procurou a Caixa Econômica Federal para retirar sua parte do prêmio. O valor ultrapassa R$ 10 milhões e corresponde a uma das cotas do jogo que acertou as seis dezenas do sorteio.

De acordo com a Caixa, o bolão foi dividido em 18 cotas. Até o momento, 17 delas já foram resgatadas, restando apenas uma — seja por um apostador individual ou por um grupo responsável pela cota — que ainda não se apresentou. O prazo legal para solicitar o pagamento é de 90 dias a partir da data do sorteio, realizado em 1º de janeiro de 2026, e se encerra em 1º de abril.

Se o prêmio não for reclamado até essa data, o montante será transferido ao Tesouro Nacional e destinado ao Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

O bolão de Franco da Rocha foi uma das seis apostas que dividiram o prêmio principal da Mega da Virada. A aposta, com 14 números, foi organizada pelo proprietário da lotérica e totalizou R$ 181.892.881,09, valor que será repartido entre as 18 cotas. Cada uma delas dá direito a pouco mais de R$ 10 milhões, com custo individual de R$ 1.351,34.

Ainda segundo a Caixa, todos os ganhadores das apostas individuais vencedoras — feitas por meio de canais eletrônicos em Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP) — já compareceram para receber os valores. Já o apostador responsável por uma aposta simples registrada em João Pessoa (PB) também segue sem retirar o prêmio.

No caso do bolão registrado em Ponta Porã (MS), composto por dez cotas, todos os participantes já efetuaram o saque.