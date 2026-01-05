Anvisa determina recolhimento de chá de camomila com larvas e fragmentos de insetos; veja qual

Anvisa determina recolhimento de chá de camomila com larvas e fragmentos de insetos; veja qualPixabay
Decisão foi motivada pela identificação de matérias estranhas no produto
Polícia faz operação em adega suspeita de vender bebida adulterada
Dono de adega é preso, mas por ligação elétrica clandestina
Políticos de direita postam vídeo do MST ameaçando EUA; movimento diz que é falso, feito com IA
Líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, também compartilhou o conteúdo
No painel do carro, agentes da PRF acham dinheiro, fuzil e mira holográfica
Apreensão do armamento ocorreu durante abordagem de um veículo na entrada de Londrina
Ministério da Saúde vai enviar equipamentos de diálise para Venezuela
Alexandre Padilha lembrou da ajuda prestada pelo país vizinho durante a crise da falta de oxigênio em Manaus, no auge da pandemia de covid-19
Turista é baleado e morto após discussão em restaurante em Porto de Galinhas
A praia é a mesma onde ocorreu a agressão a turistas que se negaram a pagar um preço abusivo de aluguel de cadeiras no final do ano.
