Ministro Alexandre Padilha afirmou que o Brasil estará sempre disposto a prestar auxílio humanitárioÉrica Martin / Arquivo O Dia
Ministério da Saúde vai enviar equipamentos de diálise para Venezuela
Alexandre Padilha lembrou da ajuda prestada pelo país vizinho durante a crise da falta de oxigênio em Manaus, no auge da pandemia de covid-19
Turista é baleado e morto após discussão em restaurante em Porto de Galinhas
A praia é a mesma onde ocorreu a agressão a turistas que se negaram a pagar um preço abusivo de aluguel de cadeiras no final do ano.
Polilaminina: Anvisa aprova início dos testes com pacientes com lesão medular
A substância será ministrada em um pequeno grupo de participantes com o objetivo de avaliar a segurança
STF faz evento na quinta-feira para lembrar três anos dos atos golpistas de 8 de janeiro
A programação começa às 14h30 com a abertura da exposição '8 de janeiro: Mãos da Reconstrução'
PT aciona Justiça contra deputado por post que liga partido ao narcotráfico
Legenda quer indenização por danos morais no valor de R$ 30 mil
Carlos Bolsonaro faz críticas por só poder visitar o pai na PF em dois dias da semana
Ex-vereador disse que a restrição ocorre em um 'momento extremamente delicado de saúde' do ex-presidente
