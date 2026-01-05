STF decretou a prisão preventiva de Filipe Martins no dia 27 de dezembroMarcello Casal Jr/Agência Brasil
STF faz evento na quinta-feira para lembrar três anos dos atos golpistas de 8 de janeiro
A programação começa às 14h30 com a abertura da exposição '8 de janeiro: Mãos da Reconstrução'
PT aciona Justiça contra deputado por post que liga partido ao narcotráfico
Legenda quer indenização por danos morais no valor de R$ 30 mil
Carlos Bolsonaro faz críticas por só poder visitar o pai na PF em dois dias da semana
Ex-vereador disse que a restrição ocorre em um 'momento extremamente delicado de saúde' do ex-presidente
Acidentes em estradas federais durante o feriado matam 109 pessoas
Nos seis dias da Operação Ano Novo, PRF registrou 1.152 sinistros
Com Flávio Bolsonaro no páreo pelo Planalto, Tarcísio deve apostar na reeleição em SP
Governador pretende concentrar sua agenda em pautas locais
PT publica vídeo de Lula convocando militância para ato em 8 de janeiro
Presidente reforça importância de lembrar ataques golpistas de 2023 e mobiliza participação nas ruas e na Praça dos Três Poderes em Brasília
