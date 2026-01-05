Carlos Bolsonaro foi impedido pela Polícia Federal de visitar o pai nesta segunda-feiraReprodução / X
Carlos Bolsonaro faz críticas por só poder visitar o pai na PF em dois dias da semana
Ex-vereador disse que a restrição ocorre em um 'momento extremamente delicado de saúde' do ex-presidente
Acidentes em estradas federais durante o feriado matam 109 pessoas
Nos seis dias da Operação Ano Novo, PRF registrou 1.152 sinistros
Com Flávio Bolsonaro no páreo pelo Planalto, Tarcísio deve apostar na reeleição em SP
Governador pretende concentrar sua agenda em pautas locais
PT publica vídeo de Lula convocando militância para ato em 8 de janeiro
Presidente reforça importância de lembrar ataques golpistas de 2023 e mobiliza participação nas ruas e na Praça dos Três Poderes em Brasília
Primeira massa de ar frio do ano derruba temperaturas no Sudeste e no Sul
Fenômeno não tem grande intensidade, mas é suficiente para reduzir o calor registrado
