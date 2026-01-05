Regiões Sul e Sudeste concentram as principais mudanças no padrão de temperaturas - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 05/01/2026 12:48

A primeira massa de ar frio de origem polar deste ano está provocando queda nas temperaturas e alívio do calor neste início de semana. Segundo a Climatempo, o fenômeno não tem grande intensidade, mas é suficiente para reduzir o calor registrado na primeira semana do ano.

As regiões Sul e Sudeste concentram as principais mudanças no padrão de temperaturas. Nesta segunda-feira, 5, a cidade de São Paulo amanheceu com céu encoberto e temperaturas mais baixas, após o domingo, 4, que também registrou diminuição do calor. As máximas não devem ultrapassar os 22°C ao longo desta segunda.

No Rio de Janeiro, incluindo a capital, a queda de temperatura ocorre de forma mais moderada, mas contribui para a redução da sensação térmica elevada, sem previsão de frio intenso.

Na região Sul, o impacto é mais perceptível nas temperaturas mínimas, com registros mais baixos durante a noite, a madrugada e o início da manhã.

Segundo a Climatempo, as temperaturas voltam a subir de forma gradual ao longo da semana nessas regiões. Após dias de clima mais ameno, o calor ganha força novamente, com elevação progressiva dos termômetros.

Em São Paulo, a previsão indica que, na sexta-feira, as temperaturas podem alcançar os 30°C, marcando o retorno do tempo mais quente que irá permanecer no fim de semana.