Regiões Sul e Sudeste concentram as principais mudanças no padrão de temperaturasÉrica Martin / Agência O Dia
Primeira massa de ar frio do ano derruba temperaturas no Sudeste e no Sul
Fenômeno não tem grande intensidade, mas é suficiente para reduzir o calor registrado
Carlos Bolsonaro reclama de ter dias específicos para visitar o pai na PF
Ex-vereador critica restrições de horários e regras da Superintendência, apesar de autorização do STF para acesso sem prévia autorização
Após cinco dias de buscas, jovem que desapareceu no Pico Paraná é encontrado com vida
Roberto Farias Thomaz teria passado mal durante a subida
Dino rebate críticas contra decisões monocráticas no STF: 'Lei está sendo cumprida'
Ministro afirma que atos isolados garantem segurança jurídica e cumprimento da legislação, e que debate sobre limites é mais produtivo
Vídeo! Mulher fica ferida após colisão de motos em 'Globo da Morte' no Piauí
Vítima recebeu primeiros socorros de médico e teve alta após exames no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde
Nikolas Ferreira é alvo de ações após defender invasão dos EUA e captura de Lula
Deputado publicou montagem do petista preso por agentes norte-americanos
