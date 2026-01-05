O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) virou alvo de ações após publicar uma montagem em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece sendo capturado por agentes dos Estados Unidos, em uma paródia à prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O parlamentar defendeu a invasão dos EUA no Brasil e a captura do petista.
O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP), junto ao professor Juliano Medeiros, ex-presidente nacional do PSOL, anunciaram que pretendem acionar a Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Nikolas.
"Ninguém está acima da lei. Por isso Ivan Valente e eu estamos apresentando uma representação na PGR contra Nikolas Ferreira. Nenhum parlamentar está protegido pela imunidade do cargo quando se trata de sugerir o sequestro do presidente do Brasil e uma invasão estrangeira", escreveu Juliano.
Ninguém está acima da lei.
Por isso @IvanValente e eu estamos apresentando uma representação na PGR contra Nikolas Ferreira.
Nenhum parlamentar está protegido pela imunidade do cargo quando se trata se sugerir o sequestro do presidente do Brasil e uma invasão estrangeira.
Nas redes sociais, o vereador Leonel Camasão (PSOL), de Florianópolis (SC), também informou que pretende fazer uma representação contra Nikolas no Ministério Público Federal (MPF).
De acordo com o parlamentar, quando o deputado federal compartilha uma imagem adulterada de Lula algemado por agente estadunidenses, "atenta contra a Lei n° 14.197/2021 (crimes contra o Estado Democrático de Direito)".
"Não podemos normalizar o absurdo e permitir que deputados usem sua imunidade parlamentar para cometer crimes contra o país", escreveu.
Acabo de fazer uma representação contra o deputado Nikolas Ferreira (PL) por usar suas redes sociais para pedir o sequestro do presidente Lula.
Esses vermes perderam a eleição, tentaram dar um golpe, atacam as instituições que reagem a tanta violência política, posam de vítimas… pic.twitter.com/650pDRy2yA
