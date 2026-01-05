Ação ocorreu durante a 'Operação Álcool Zero' - Divulgação / PMDF

Ação ocorreu durante a 'Operação Álcool Zero'Divulgação / PMDF

Publicado 05/01/2026 10:32

Um motorista foi preso em flagrante após dirigir embriagado, fugir de uma blitz e atropelar um ciclista durante a tentativa de fuga na contramão, na Asa Sul, em Brasília, Distrito Federal, na noite de sábado (3). A ação ocorreu durante a "Operação Álcool Zero".

Segundo a Polícia Militar do DF, o acidente ocorreu durante uma fiscalização na via de ligação entre a L2 Norte e a L2 Sul, realizada pelo Grupo de Operações de Trânsito (GOT). Ao visualizar o bloqueio, o motorista de um carro prata realizou uma manobra brusca de marcha à ré para se evadir em alta velocidade.

Durante a fuga, o veículo atingiu um motociclista, que foi derrubado na avenida. Sem prestar auxílio à vítima, o condutor ingressou na contramão da Avenida L2. A equipe do GOT conseguiu interceptar o veículo. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi conduzido à 1ª DP.

O exame pericial do IML confirmou o estado de embriaguez, o que resultou na prisão em flagrante. O condutor foi autuado por direção perigosa e abandono de vítima, e o veículo foi removido ao depósito do Detran-DF.