Ação ocorreu durante a 'Operação Álcool Zero'Divulgação / PMDF
Motorista bêbado foge de blitz na contramão e atropela ciclista no DF
Condutor recusou bafômetro e abandonou vítima sem prestar auxílio
Motorista bêbado foge de blitz na contramão e atropela ciclista no DF
Condutor recusou bafômetro e abandonou vítima sem prestar auxílio
Bolsonaro reclama de barulho do ar-condicionado em prisão na PF e pede medidas
Advogados solicitaram ao ministro Alexandre de Moraes providências urgentes para garantir repouso e saúde do ex-presidente
Vídeo! Homem com medida protetiva mata ex-companheira a facadas em SP
Crime ocorreu no Jabaquara, na Zona Sul da capital paulista, e o suspeito foi preso pela Polícia Civil
Carreta tomba sobre van e deixa seis mortos na BR-116, no Paraná
Acidente ocorreu de madrugada em Campina Grande do Sul
Corpos achados amarrados em SC são de quatro amigos que estavam desaparecidos
Eles foram encontrados amarrados em uma vala, em uma área de mata, no município de Biguaçu
PM de 27 anos morre atropelado por motociclistas que fugiram de abordagem: 'Foi intencional'
Policial foi levado ao Hospital Vila Nova Cachoeirinha, mas não resistiu
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.