PM de 27 anos morre atropelado por motociclistas que fugiram de abordagem: 'Foi intencional'Reprodução
PM de 27 anos morre atropelado por motociclistas que fugiram de abordagem: 'Foi intencional'
Policial foi levado ao Hospital Vila Nova Cachoeirinha, mas não resistiu
PM de 27 anos morre atropelado por motociclistas que fugiram de abordagem: 'Foi intencional'
Policial foi levado ao Hospital Vila Nova Cachoeirinha, mas não resistiu
Bebê é atingida por bala perdida em SP: 'Ela começou a chorar desesperadamente'
A família passava o Ano Novo na casa de um amigo
Chuvas no litoral paulista provocam interdição de rodovia
Temporal em Ubatuba causou alagamentos
Gleisi chama Tarcísio de cínico após fala sobre papel do Brasil na situação da Venezuela
Governador de São Paulo disse considerar um erro a crítica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à invasão na Venezuela
Motorista é preso após pagar combustível com cédula falsa em Minas Gerais
Homem alegou desconhecer que a nota de R$ 100 não era verdadeira
SP: Mãe de santo é encontrada morta, sem roupas e com ferimentos na cabeça
Vizinhos acharam Helena Maria após ouvirem gritos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.