Chuva intensa atinge o estado de São Paulo - Paulo Pinto/Agência Brasil

Chuva intensa atinge o estado de São PauloPaulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 04/01/2026 16:41

O alto volume de chuvas que tem atingido diversas cidades do litoral paulista nos últimos dias provocou alagamentos e levou à interdição temporária da Serra Mogi-Bertioga na manhã deste domingo, 4. Segundo a Concessionária Novo Litoral, que administra a rodovia SP-098, a estrada precisou ser fechada, entre os quilômetros 77 e 98, por questão de segurança, já que nas últimas 72 horas o volume de chuva chegou a 200 milímetros na região, índice acima do que é considerado seguro para a operação.



Em Ubatuba, no litoral norte paulista, foi registrado um acumulado de 158 milímetros de chuva nas últimas seis horas, volume que corresponde a cerca de 65% do esperado para todo o mês de janeiro, que tem média de 242 mm. Em apenas quatro dias deste mês de janeiro, o acumulado de chuva em Ubatuba já alcançou 184,3 mm.



Apesar desse grande volume, a Defesa Civil do município informou que não houve registro de vítimas, desabrigados ou desalojados até este momento, embora diversas ruas da cidade tenham sido alagadas durante as chuvas desta madrugada.



Em Mongaguá, no litoral sul, moradores receberam alertas no celular sobre chuvas persistentes neste domingo. Diversas ruas dos bairros Nossa Senhora de Fátima e Agenor de Campos ficaram alagadas na manhã deste domingo. Também houve a queda de uma estrutura metálica pela Praça Dudu Samba, informou a Defesa Civil da cidade.



Em Peruíbe, a chuva provocou alagamentos e atingiu o quintal de uma residência na Rua Presidente Prudente. As autoridades precisaram utilizar um bote para remover a família de turistas que estava na casa.



Vale do Ribeira

Também foram registradas chuvas fortes e intensas em cidades da região do Vale do Ribeira. Na cidade de Pariquera-Açu, foram registradas quedas de árvores na Rodovia Ivo Zanella, o que provocou sua interdição parcial.



Já em Juquiá foram registradas fortes rajadas de vento, que atingiram cerca de 52 km/h e provocaram o desabamento de uma residência. Uma pessoa ficou ferida nesse desabamento e foi socorrida com escoriações. Também houve o destelhamento da vila olímpica municipal, mas sem o registro de vítimas.



Em Rio Grande da Serra, município da região metropolitana de São Paulo, uma residência foi danificada por uma enxurrada no Jardim Guiomar. A Defesa Civil vistoriou a casa e constatou rachaduras na residência, orientando a moradora a deixar o local.