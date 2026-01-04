Gleisi Hoffmann Reprodução
Gleisi chama Tarcísio de cínico após fala sobre papel do Brasil na situação da Venezuela
Governador de São Paulo disse considerar um erro a crítica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à invasão na Venezuela
Motorista é preso após pagar combustível com cédula falsa em Minas Gerais
Homem alegou desconhecer que a nota de R$ 100 não era verdadeira
SP: Mãe de santo é encontrada morta, sem roupas e com ferimentos na cabeça
Vizinhos acharam Helena Maria após ouvirem gritos
Itamaraty: Delcy Rodríguez, vice de Maduro, é a presidente interina da Venezuela
Embaixada brasileira em Caracas monitora os acontecimentos
Brasileiros na Venezuela estão autorizados a voltar ao país, diz Exército
Operação Acolhida é uma resposta do governo brasileiro para o fluxo migratório intenso de venezuelanos na fronteira
Quatro corpos achados na Grande Florianópolis podem ser de jovens desaparecidos de MG e SP
Polícia Militar foi informada por volta das 8h45 deste sábado sobre a localização de corpos abandonados à beira de uma estrada
