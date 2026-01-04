Gleisi Hoffmann - Reprodução

Publicado 04/01/2026 16:11

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, chamou há pouco o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de cínico após os comentários dele sobre o papel do Brasil na situação da Venezuela.

"Tarcísio Freitas, que vestiu boné do Trump, comemorou o tarifaço que ele impôs contra o Brasil, apoiou a traição de Eduardo Bolsonaro à pátria, defendeu a anistia aos golpistas condenados, agora tem o desplante de responsabilizar Lula pela invasão dos EUA à Venezuela. É muito cinismo para um bolsonarista só", declarou em postagem no X (antigo Twitter).

Em entrevista ao Estadão, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse considerar um erro a crítica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à invasão na Venezuela. Ele afirmou ainda que o Brasil deveria ter liderado um processo de transição para a democracia no país vizinho.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado pelos Estados Unidos na madrugada do último sábado. O presidente norte-americano, Donald Trump, vem acusando Maduro de liderar uma organização internacional de tráfico de drogas.

Maduro foi indiciado nos Estados Unidos por "narcoterrorismo" e outras acusações. Ontem, em uma coletiva de imprensa na Flórida, Trump chegou a afirmar que o seu governo deve administrar a Venezuela até que uma transição seja concluída.