Helena foi encontrada morta com ferimentos na região da cabeça - Reprodução / Redes Sociais

Helena foi encontrada morta com ferimentos na região da cabeçaReprodução / Redes Sociais

Publicado 04/01/2026 10:41

São Paulo - Uma mãe de santo foi encontrada morta dentro de casa em Itariri, no interior do estado. Segundo testemunhas, um homem saiu da residência logo após um grito. Na sequência, eles acharam a vítima caída no chão, sem roupas, ensanguentada e com ferimentos na região da cabeça.

Após ouvirem o barulho, alguns moradores decidiram ver o que estava acontecendo, segundo informações do "Metrópoles". Um deles pulou o muro do imóvel e encontrou o corpo de Helena Maria Rodrigues, de 73 anos, e, em seguida, outra pessoa acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Aparentemente, nenhum item foi roubado da residência. Ainda não é possível saber se os ferimentos em Helena são resultado de agressões, luta corporal ou queda.

O vizinho que entrou na casa afirmou que a porta da frente estava apenas encostada. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima vivia sozinha no local.

A morte foi constatada por volta das 5h de quinta-feira (1º), no Centro da cidade. Policiais chegaram a encaminhar um homem à delegacia no mesmo dia, com uma camisa contendo respingos vermelhos apreendida, no entanto, o ouviram e o soltaram na sequência.



A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a Delegacia de Polícia de Peruíbe investiga o caso, registrado como homicídio. A Perícia requisitou exames para auxiliar na investigação.





