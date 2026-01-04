Homem utilizou uma cédula de R$ 100 falsa para pagar abastecimento - Divulgação / PRF

Publicado 04/01/2026 12:01

Minas Gerais - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um motorista de 28 anos que utilizou uma cédula de R$ 100 falsa para pagar um abastecimento, no Km 137 da BR-262, no município de Rio Casca, no interior de Minas.



A prisão ocorreu após a PRF receber uma ligação telefônica, na qual realizaram uma denúncia que o condutor de uma caminhonete Fiat/Strada, de cor vermelha, havia realizado o pagamento de um abastecimento com cédula falsa. Em seguida, os agentes conseguiram identificar o veículo na rodovia e prenderam o homem.

Quando questionado, ele confirmou o abastecimento e a realização do pagamento, mas alegou desconhecer que a cédula utilizada era falsa. O homem contou ainda que havia recebido o dinheiro em uma transação no município de Coronel Fabriciano, no entanto, não soube informar quem foi a pessoa que lhe entregou.



Durante a abordagem, na sexta-feira (2), o motorista, de forma voluntária, realizou um novo pagamento, via Pix, para o estabelecimento onde realizou o abastecimento.



Diante dos fatos, foi constatado o crime de uso de moeda falsa, de acordo com informações divulgadas pela PRF.