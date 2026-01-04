Homem utilizou uma cédula de R$ 100 falsa para pagar abastecimentoDivulgação / PRF
A prisão ocorreu após a PRF receber uma ligação telefônica, na qual realizaram uma denúncia que o condutor de uma caminhonete Fiat/Strada, de cor vermelha, havia realizado o pagamento de um abastecimento com cédula falsa. Em seguida, os agentes conseguiram identificar o veículo na rodovia e prenderam o homem.
Durante a abordagem, na sexta-feira (2), o motorista, de forma voluntária, realizou um novo pagamento, via Pix, para o estabelecimento onde realizou o abastecimento.
Diante dos fatos, foi constatado o crime de uso de moeda falsa, de acordo com informações divulgadas pela PRF.
