Bebê foi vítima de bala perdidaReprodução

Publicado 04/01/2026 18:18

Uma bebê de 11 meses foi atingida por uma bala perdida durante uma festa de Réveillon às 23h50 de 31 de dezembro em Guaianases, na zona leste de São Paulo. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública do Estado.

A bebê, chamada Esther Vitória, foi atingida na barriga enquanto dormia dentro de um carrinho. "Ouvimos um barulho de estalo. Imediatamente, a neném começou a chorar desesperadamente", disse a mãe, a cabeleireira Jeniffer de Souza Freitas, ao Estadão.

A família passava o Ano Novo na casa de um amigo, no terceiro andar de uma casa no conjunto habitacional Inácio Monteiro, em Guaianases.

A bala não chegou a perfurar o corpo da criança. Ela foi levada pela família ao Hospital Cidade Tiradentes, mas já recebeu alta e está em casa. O projétil, de calibre 22, causou uma queimadura superficial em seu corpo, segundo o boletim de ocorrência. A bala foi encontrada no carrinho.

O caso aconteceu às vésperas do aniversário de um ano de Esther, no próximo dia 9. "As pessoas perderam a consciência de como se divertir. Minha bebê é um milagre. Foi um grande livramento", relata a mãe.

A Polícia Civil investiga a autoria do disparo. A mãe suspeita que a bala perdida tenha batido em uma churrasqueira e, então, ido em direção à criança.

O episódio foi registrado como disparo de arma de fogo e lesão corporal no 49.º Distrito Policial, de São Mateus, também na zona leste.