Bebê foi vítima de bala perdidaReprodução

Estadão Conteúdo
Uma bebê de 11 meses foi atingida por uma bala perdida durante uma festa de Réveillon às 23h50 de 31 de dezembro em Guaianases, na zona leste de São Paulo. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública do Estado.
A bebê, chamada Esther Vitória, foi atingida na barriga enquanto dormia dentro de um carrinho. "Ouvimos um barulho de estalo. Imediatamente, a neném começou a chorar desesperadamente", disse a mãe, a cabeleireira Jeniffer de Souza Freitas, ao Estadão.
A família passava o Ano Novo na casa de um amigo, no terceiro andar de uma casa no conjunto habitacional Inácio Monteiro, em Guaianases.
A bala não chegou a perfurar o corpo da criança. Ela foi levada pela família ao Hospital Cidade Tiradentes, mas já recebeu alta e está em casa. O projétil, de calibre 22, causou uma queimadura superficial em seu corpo, segundo o boletim de ocorrência. A bala foi encontrada no carrinho.
O caso aconteceu às vésperas do aniversário de um ano de Esther, no próximo dia 9. "As pessoas perderam a consciência de como se divertir. Minha bebê é um milagre. Foi um grande livramento", relata a mãe.
A Polícia Civil investiga a autoria do disparo. A mãe suspeita que a bala perdida tenha batido em uma churrasqueira e, então, ido em direção à criança.
O episódio foi registrado como disparo de arma de fogo e lesão corporal no 49.º Distrito Policial, de São Mateus, também na zona leste.