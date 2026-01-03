Quatro corpos achados na Grande Florianópolis podem ser de jovens desaparecidos de MG e SPc - Reprodução

Quatro corpos achados na Grande Florianópolis podem ser de jovens desaparecidos de MG e SPcReprodução

Publicado 03/01/2026 17:36 | Atualizado 03/01/2026 17:51

Quatro corpos foram encontrados em uma vala, em uma área de mata, no município de Biguaçu, na Grande Florianópolis, na manhã deste sábado, 3. Segundo a polícia de Santa Catarina, as análises iniciais indicam que podem ser os quatro jovens da região Sudeste que estão desaparecidos desde o dia 28 de dezembro. Três deles são do sul de Minas Gerais e um é de Araraquara, no interior de São Paulo. Eles se mudaram para o Sul em busca de trabalho.

A Polícia Militar foi informada por volta das 8h45 deste sábado sobre a localização de corpos abandonados à beira de uma estrada, no bairro dos Fundos, em Biguaçu. Os policiais foram ao local e encontraram os quatro corpos amarrados e com sinais de violência. Eles tinha sido enrolados em panos, mas não chegaram a ser enterrados. Segundo a polícia, o local é uma espécie de cemitério clandestino e ponto de desova de vítimas de crimes.

Conforme a Polícia Civil, devido ao estado de decomposição dos corpos, a confirmação das identidades só será possível após a perícia pela Polícia Científica. Os peritos estiveram no local, examinaram a área, fizeram levantamentos e enviaram os cadáveres foram enviados para o Instituto Médico Legal de Florianópolis.

Jovens estão desaparecidos há 6 dias

Os rapazes - Daniel Luiz da Silveira, de 28 anos, Bruno Máximo da Silva, também de 28, Guilherme Macedo de Almeida, de 20 anos, e Pedro Henrique Prado de Oliveira, de 19 - moravam no mesmo imóvel, no bairro Barreiros, em São José, também vizinha a Florianópolis. Eles tinham viajado para o Estado do Sul em busca de trabalho, entre o final de outubro e o início de novembro último.

Os quatro amigos foram vistos pela última vez no centro de Florianópolis. Como deixaram o imóvel destrancado e não retornaram, um vizinho acionou a polícia. Eles também deixaram de fazer contato com os familiares. O desaparecimento passou a ser investigado pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Buscas realizadas em câmeras de monitoramento mostraram os jovens saindo do apartamento, em São José, na noite em que teriam desaparecido.

Dois dos jovens mineiros eram de Guaxupé e o outro de Guaranésia, no sul de Minas. Eles já eram conhecidos do quarto jovem, o paulista de Araraquara. Segundo a polícia, eles saíram do apartamento no domingo, 28, com a intenção de voltar logo, pois o imóvel ficou destrancado e com as janelas abertas, além de ter comida pronta sobre o fogão.

De acordo com boletim de ocorrência, eles não levaram nenhum pertence pessoal, deixando inclusive carregadores de celular nas tomadas. Aos familiares, os rapazes não revelaram qualquer problema que pudesse levar ao desfecho trágico. Daniel, inclusive, contou aos pais que tinha arrumado emprego e começaria a trabalhar na segunda-feira, 29.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de Santa Catarina informou que as investigações seguem em andamento, e novas informações devem ser divulgadas após a confirmação oficial das identidades das vítimas.