Quatro pessoas permanecem internadas após surto de metanol na Bahia - Divulgação

Publicado 03/01/2026 14:56

Um homem morreu de intoxicação por metanol no Instituto Couto Maia, em Salvador, Bahia. A informação foi confirmada na tarde deste sábado (3) pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), que não revelou a identidade da vítima.

De acordo com o comunicado da pasta, ele era uma das sete pessoas internadas após consumirem bebidas alcoólicas adulteradas em Ribeira do Pombal , no nordeste baiano, na última segunda-feira (29). Destas, duas permanecem em observação na unidade de saúde, enquanto quatro receberam alta do Hospital Geral Santa Tereza.

O caso é investigado pela Polícia Civil da Bahia e pelo Departamento de Polícia Técnica do Estado. As autoridades interditaram o estabelecimento que vendeu o produto.

Surto de metanol

As intoxicações na Bahia acontecem três meses após um surto que deixou 23 mortos no Brasil, no fim de setembro e início de outubro. Uma investigação da Polícia Civil de São Paulo encontrou uma fábrica clandestina no ABC Paulista e identificou um esquema do crime organizado com diferentes atores. O Estado concentrou a maioria dos casos, com 11 mortes. Pernambuco (5), Paraná (3), Mato Grosso (3) e Bahia (2) também registraram mortos.

Quais os sintomas?

Identificar os sintomas rapidamente e buscar atendimento médico são medidas fundamentais para evitar complicações e óbitos.

As manifestações iniciais da intoxicação começam logo após a ingestão. Elas são semelhantes aos sinais de embriaguez, como fala pastosa e reflexos diminuídos.

Entre 16 e 30 horas após a ingestão, quando o metanol já foi metabolizado pelo organismo, surgem efeitos mais graves, como náuseas, vômitos, tontura, fraqueza, dor abdominal e outros quadros que podem evoluir para óbito.

* Com informações do Estadão Conteúdo