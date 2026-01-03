PT chama captura de Maduro de sequestro e diz que é a mais grave agressão internacional na ALAlessandro Dantas/PT
Nota é assinada pela Secretaria de Relações Internacionais do partido
Brasileiros retidos na fronteira com a Venezuela conseguem voltar ao País
Grupo, formado por turistas de Boa Vista e Manaus, passou de forma tranquila, sem registros de conflito ou tensão
Homem morre de intoxicação por metanol na Bahia
Ele era uma das sete pessoas internadas após consumir bebida alcoólica adulterada, em Ribeira do Pombal
Governo afirma que não há brasileiros entre possíveis vítimas de bombardeio dos EUA à Venezuela
Ministros realizaram uma reunião no Itamaraty neste sábado (3)
Ministro Padilha comenta ataques na Venezuela: 'Nada justifica conflitos terminarem em bombardeio'
Maduro foi capturado na ação
