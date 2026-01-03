Segundo os ministros, uma nova reunião deve acontecer nesta tarde no Itamaraty - Reprodução / Internet

Segundo os ministros, uma nova reunião deve acontecer nesta tarde no ItamaratyReprodução / Internet

Publicado 03/01/2026 13:24





A declaração foi feita após reunião ministerial de emergência, convocada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encontro foi coordenado por videoconferência pelo presidente, que está em viagem de férias no Rio de Janeiro.



O ministro da Defesa, José Múcio, informou que, neste momento, não há qualquer movimentação anormal na fronteira com a Venezuela, mas que o governo segue acompanhando a situação.

A ministra interina das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, afirmou, neste sábado (3), que não há brasileiros entre as possíveis vítimas dos bombardeios dos Estados Unidos contra a Venezuela . Na ação, Nicolás Maduro e sua mulher, Cilia Flores, foram capturados pelas forças armadas americanas.A declaração foi feita após reunião ministerial de emergência, convocada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encontro foi coordenado por videoconferência pelo presidente, que está em viagem de férias no Rio de Janeiro.O ministro da Defesa, José Múcio, informou que, neste momento, não há qualquer movimentação anormal na fronteira com a Venezuela, mas que o governo segue acompanhando a situação.

Na manhã deste sábado (3), a passagem foi fechada pelo governo venezuelano. No entanto, o lado brasileiro segue aberto e as atividades estão ocorrendo dentro da normalidade, segundo o ministro.

Participaram da reunião o Ministro das Relações Exteriores, o Ministro da Defesa, o Ministro-Chefe da Casa Civil, o Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, além de representantes da Secretaria de Relações Institucionais e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

De acordo com a ministra Maria Laura da Rocha, uma nova reunião foi marcada para o fim desta tarde, também no Itamaraty. O governo brasileiro está em contato com autoridades venezuelanas e acompanha a situação interna.

Ataque

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmou que os bombardeios dos Estados Unidos ocorreram em várias regiões do país, incluindo a capital e que atingiram a população civil.

"Forças invasoras (...) profanaram nosso solo sagrado nas localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, nos estados Miranda, Aragua e La Guaira, chegando a atingir, com seus mísseis e foguetes disparados de helicópteros de combate, áreas urbanas de população civil", disse o ministro.



Vídeos mostram fortes explosões que ocorreram na capital venezuelana, Caracas, por volta das 02h00 locais e que fizeram, inclusive, tremer as janelas em muitos bairros. Além disso, outros estrondos foram registrados em outras áreas do país.



As detonações continuaram na capital por cerca de uma hora, ao mesmo tempo em que se ouvia o que parecia ser o sobrevoo de aeronaves. Várias regiões do país estão sem eletricidade em decorrência dos ataques. Ainda não se tem um balanço das vítimas da ocorrência.