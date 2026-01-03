Brasil fecha fronteira com a Venezuela em Roraima - Reprodução / Redes Sociais

03/01/2026





Imagens que circulam nas redes sociais mostram viaturas e militares do Exército posicionados próximos ao marco onde ficam as bandeiras dos dois países, enquanto cones bloqueiam o acesso. A informação foi confirmada pelo diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, em entrevista ao SBT. A fronteira do Brasil com a Venezuela está fechada, na manhã deste sábado (3), em Pacaraima, Roraima, após ataque de larga escala dos Estados Unidos contra o território venezuelano . Donald Trump anunciou que o presidente Nicolás Maduro e sua mulher, Cilia Flores, foram capturados.Imagens que circulam nas redes sociais mostram viaturas e militares do Exército posicionados próximos ao marco onde ficam as bandeiras dos dois países, enquanto cones bloqueiam o acesso. A informação foi confirmada pelo diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, em entrevista ao SBT.

"Lado Venezuelano está fechado. Nosso Adido Policial e Adido Adjunto estão na Embaixada em Caracas, colhendo informações diárias para assessorar a embaixadora e tentar antever movimentos. Por enquanto, todos em segurança", disse Andrei Rodrigues.



O fechamento ocorre horas depois de Trump afirmar que forças americanas realizaram uma operação militar na Venezuela. O presidente dos EUA informou que haverá uma coletiva de imprensa neste sábado às 13h (horário de Brasília) com mais detalhes sobre a ação.

Ataque

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmou que os bombardeios dos Estados Unidos ocorreram em várias regiões do país, incluindo a capital e que atingiram a população civil, ao mesmo tempo em que anunciou o "desdobramento massivo" de armas para a "defesa".



"Forças invasoras (...) profanaram nosso solo sagrado nas localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, nos estados Miranda, Aragua e La Guaira, chegando a atingir, com seus mísseis e foguetes disparados de helicópteros de combate, áreas urbanas de população civil", disse o ministro.



Vídeos mostram fortes explosões que ocorreram na capital venezuelana, Caracas, por volta das 02h00 locais e que fizeram, inclusive, tremer as janelas em muitos bairros. Além disso, outros estrondos foram registrados em outras áreas do país.



As detonações continuaram na capital por cerca de uma hora, ao mesmo tempo em que se ouvia o que parecia ser o sobrevoo de aeronaves. Várias regiões do país estão sem eletricidade em decorrência dos ataques. Ainda não se tem um balanço das vítimas da ocorrência.

Conflito

O surpreendente anúncio do presidente dos EUA ocorre após meses de pressão militar e econômica cada vez maior por parte dos norte-americanos sobre Maduro e a Venezuela, dependente da exportação de petróleo, recurso do qual possui as maiores reservas do mundo.



Trump disse em dezembro que o mais "inteligente" seria que Maduro renunciasse e, posteriormente, afirmou que os dias no poder do líder venezuelano estavam "contados".



Captura do presidente da Venezuela ocorre ainda dois dias depois dele ter tentado iniciar conversas entre ambos, oferecendo cooperação no combate ao tráfico de drogas e à migração ilegal.