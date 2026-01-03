Colisão entre um caminhão e um ônibus deixou ao menos 11 mortos no Rio Grande do Sul - Reprodução / Internet

Publicado 03/01/2026 09:44

Rio Grande do Sul - Uma colisão entre um caminhão e um ônibus, na altura do quilômetro 491 da BR-116, em Pelotas, na Região Sul do estado, deixou ao menos 11 mortos na manhã desta sexta-feira (2). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, entre as vítimas, está o motorista do coletivo. As identidades ainda não foram divulgadas.

Imagens de uma câmera de monitoramento registraram o exato momento da colisão entre os veículos. Veja vídeo acima.

Ainda segundo a corporação, outras 10 pessoas ficaram feridas e encaminhadas para hospitais da região. Até o momento, não há confirmação do número de passageiros ilesos.

No caminhão, o motorista, único ocupante, ficou ferido e foi levado para uma unidade de saúde. Ele realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultou negativo para consumo de álcool.

O acidente ocorreu em um trecho da ponte com duas faixas para cada sentido, mas que operava em pista simples devido a obras, com uma das pistas interditadas.

Conforme a PRF, no sentido interior-capital, um caminhão ficou imobilizado na pista por motivo ainda desconhecido, o que provocou a formação de uma fila. Uma carreta Scania, carregada com toneladas de areia e que trafegava no mesmo sentido, tentou desviar do congestionamento, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o ônibus.



Com o impacto, a carga de areia se desprendeu e caiu sobre o coletivo, soterrando diversos passageiros. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também prestou apoio na remoção de outros feridos, que estavam presos às ferragens.

As circunstâncias do acidente seguem sob investigação das autoridades.